Кержаков: игра соперников стала одной из причин досрочного чемпионства "Зенита" в РПЛ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Не очень высокий уровень игры соперников "Зенита" в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) стал одним из факторов столь раннего чемпионства команды из Санкт-Петербурга. Такое мнение ТАСС высказал лучший бомбардир в истории "Зенита", трехкратный чемпион России Александр Кержаков.

В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 и стал чемпионом России за четыре тура до окончания турнира.

"В этом году "Зенит" стал чемпионом более уверенно, чем в прошлом, - сказал Кержаков. - Здесь сложилось много факторов, это и опыт команды, и слаженность игры. Наверное, и уровень игры соперников сыграл свою роль в столь раннем и уверенном чемпионстве. В этом сезоне у "Зенита" совсем не было конкурентов".

"Мне сложно сказать, "Зенит" так прибавил или уровень остальных команд лиги упал. Мне хочется верить, что и "Зенит" сделал существенный скачок", - добавил собеседник агентства.

"Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обоих клубов по шесть побед. Также команда из Санкт-Петербурга является чемпионом СССР 1984 года.