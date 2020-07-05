Семин: "Зенит" закономерно стал сильнейшим в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Петербургский "Зенит" стал чемпионом России по футболу за счет грамотной организации внутри клуба. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

В воскресенье "Зенит" в гостях обыграл "Краснодар" (4:2) в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги и в шестой раз стал чемпионом России.

"Поздравляю [главного тренера команды Сергея] Семака и "Зенит", они были сильнейшими закономерно, - сказал Семин. - "Зенит" победил за счет организации клубного хозяйства, силы клуба. Нужно отдать должное, среди таких звезд Семак все время находит правильное решение".

Последнее поражение в чемпионате России "Зенит" потерпел 28 сентября в гостях от "Локомотива" (0:1), который тогда возглавлял Семин.