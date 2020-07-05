Петржела был уверен, что "Зенит" завоюет чемпионство в РПЛ в матче с "Краснодаром"

В воскресенье "Зенит" в гостях обыграл "Краснодар" (4:2) в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги и в шестой раз стал чемпионом страны.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела назвал петербургскую команду лучшей в России и не сомневался в ее победе в матче чемпионата страны с "Краснодаром". Об этом он рассказал ТАСС.

"Полностью игру по телевизору не видел, но следил за ее ходом в онлайне, поэтому знаю, что "Зенит" победил и стал чемпионом, - сказал Петржела. - Очень счастлив за команду, желаю им всего наилучшего. Постоянно говорю о том, что это лучшая команда в России, и сегодня был уверен в том, что они победят. Надо было сделать последний шаг, это большие эмоции, и сегодня они все сделали супер".

"Не важно, что чемпионский матч сыграли не в Петербурге, а в Краснодаре. Самое главное - результат, чемпионство", - добавил собеседник агентства.

Петербургский клуб выиграл чемпионат России второй год подряд под руководством Сергея Семака. Впервые с сезонов-2012/13 и 2013/14, когда титул доставался ЦСКА, один и тот же клуб два года подряд завоевывает золотые медали турнира. Ранее петербургский клуб становился чемпионом при нидерландце Дике Адвокате (сезон-2007), итальянце Лучано Спаллетти (2010, 2011/12) и португальце Андре Виллаше-Боаше (2014/15). Кроме того, "Зенит" является чемпионом СССР 1984 года, тогда команду к титулу привел Павел Садырин.