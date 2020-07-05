Семак: победная серия "Зенита" после рестарта РПЛ свидетельствует о правильной подготовке

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустил ни одной осечки благодаря правильной подготовке. Таким мнением на пресс-конференции поделился главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак.

В воскресенье "Зенит" в матче 26-го тура на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом страны, этот титул стал для клуба шестым в российских первенствах.

"Решающий момент в матче с "Краснодаром" - отраженный пенальти. Этот момент стал психологическим, в первом тайме смотрелись неважно, несмотря на забитые голы. Во втором уже контролировали ход игры. После рестарта команда не допустила ни одной осечки, это говорит о том, что мы сделали правильные выборы после осенних осечек", - сказал Семак.

Также Семак рассказал, что клуб хотел бы сохранить в составе полузащитника Далера Кузяева: "Мы бы хотели, чтобы Далер остался у нас. Но он вправе сам делать выбор относительно своего будущего".

"Зенит" после 26 матчей набрал 62 очка, после возобновления первенства клуб провел четыре матча, во всех победив. "Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обоих клубов по шесть побед. Также команда из Санкт-Петербурга является чемпионом СССР 1984 года.