{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: игрок белорусского футбольного клуба "Городея" подключен к аппарату ИВЛ

Состояние футболиста оценивается как удовлетворительное

ТАСС, 5 июля. Защитник белорусского футбольного клуба "Городея" Станислав Сазонович подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание "Прессбол".

По информации источника, состояние футболиста оценивается как удовлетворительное, также сообщается что заболевание выявлено у полузащитника "Городеи" Сергея Пушнякова. Отмечается, что коронавирусную инфекцию подозревают у полузащитника клуба Андрея Сорокина, однако диагноз пока не подтвержден.

"Городея" идет на 13-м месте в турнирной таблице белорусского первенства, набрав в 16 матчах 16 очков. Следующий матч клуба запланирован на 11 июля в гостях против "Шахтера" из Солигорска.

Теги
Мировой футболВлияние коронавируса на спорт
Формула-1
Хэмилтон прокомментировал решение части пилотов не преклонять колено перед гонкой
Перед гонкой в Австрии прошла акция протеста против расизма, в рамках которой пилоты встали на одно колено, шесть пилотом, включая россиянина Даниила Квята, решили этого не делать
Читать полностью