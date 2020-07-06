СМИ: игрок белорусского футбольного клуба "Городея" подключен к аппарату ИВЛ

ТАСС, 5 июля. Защитник белорусского футбольного клуба "Городея" Станислав Сазонович подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание "Прессбол".

По информации источника, состояние футболиста оценивается как удовлетворительное, также сообщается что заболевание выявлено у полузащитника "Городеи" Сергея Пушнякова. Отмечается, что коронавирусную инфекцию подозревают у полузащитника клуба Андрея Сорокина, однако диагноз пока не подтвержден.

"Городея" идет на 13-м месте в турнирной таблице белорусского первенства, набрав в 16 матчах 16 очков. Следующий матч клуба запланирован на 11 июля в гостях против "Шахтера" из Солигорска.