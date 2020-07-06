"Рома" уступила "Наполи" и потерпела третье подряд поражение в чемпионате Италии

ТАСС, 6 июля. "Наполи" на своем поле обыграл "Рому" в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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В составе победителей мячи забили Хосе Кальехон (55-я минута) и Лоренцо Инсинье (82), у проигравших отличился Генрих Мхитарян (60).

В турнирной таблице "Наполи" поднялся на шестое место, набрав 48 очков, "Рома" потерпела три поражения кряду, клуб идет пятым, имея в активе также 48 очков. В следующем туре подопечные Дженнаро Гаттузо 8 июля на выезде сыграют с "Дженоа", римский клуб в этот же день примет "Парму".

Результаты других матчей игрового дня:

"Брешия" - "Верона" - 2:0;

"Кальяри" - "Аталанта" - 0:1;

"Парма" - "Фиорентина" - 1:2;

"Сампдория" - СПАЛ - 3:0;

"Удинезе" - "Дженоа" - 2:2.