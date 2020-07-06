"Рома" уступила "Наполи" и потерпела третье подряд поражение в чемпионате Италии

ТАСС, 6 июля. "Наполи" на своем поле обыграл "Рому" в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей мячи забили Хосе Кальехон (55-я минута) и Лоренцо Инсинье (82), у проигравших отличился Генрих Мхитарян (60).
В турнирной таблице "Наполи" поднялся на шестое место, набрав 48 очков, "Рома" потерпела три поражения кряду, клуб идет пятым, имея в активе также 48 очков. В следующем туре подопечные Дженнаро Гаттузо 8 июля на выезде сыграют с "Дженоа", римский клуб в этот же день примет "Парму".
Результаты других матчей игрового дня:
"Брешия" - "Верона" - 2:0;
"Кальяри" - "Аталанта" - 0:1;
"Парма" - "Фиорентина" - 1:2;
"Сампдория" - СПАЛ - 3:0;
"Удинезе" - "Дженоа" - 2:2.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|30
|24
|3
|3
|63-26
|75
|2
|Лацио
|30
|21
|5
|4
|66-31
|68
|3
|Интер
|30
|19
|7
|4
|63-31
|64
|4
|Аталанта
|30
|19
|6
|5
|83-39
|63
|5
|Рома
|30
|14
|6
|10
|54-37
|48
|6
|Наполи
|30
|14
|6
|10
|48-40
|48
|7
|Милан
|30
|13
|7
|10
|39-37
|46
|8
|Верона
|30
|11
|9
|10
|37-36
|42
|9
|Болонья
|30
|11
|8
|11
|43-47
|41
|10
|Сассуоло
|30
|11
|7
|12
|55-52
|40
|11
|Кальяри
|30
|10
|9
|11
|48-46
|39
|12
|Парма
|30
|11
|6
|13
|41-40
|39
|13
|Фиорентина
|30
|8
|10
|12
|37-43
|34
|14
|Сампдория
|30
|9
|5
|16
|36-51
|32
|15
|Удинезе
|30
|8
|8
|14
|27-43
|32
|16
|Торино
|30
|9
|4
|17
|34-56
|31
|17
|Дженоа
|30
|6
|9
|15
|37-58
|27
|18
|Лечче
|30
|6
|7
|17
|38-70
|25
|19
|Брешия
|30
|5
|6
|19
|27-58
|21
|20
|СПАЛ
|30
|5
|4
|21
|23-53
|19