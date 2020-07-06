Болельщики "Зенита" готовятся встретить команду в аэропорту после победы в сезоне РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Болельщики петербургского футбольного клуба "Зенит" готовятся встретить команду, которая в воскресенье досрочно стала чемпионом России после победы в гостях над "Краснодаром" со счетом 4:2. О намерении лично встретить футболистов в аэропорту Пулково, несмотря на поздний час прибытия рейса, многие поклонники написали в официальном сообществе клуба во "ВКонтакте".

"Во сколько встреча?", "Вперед в Пулково?", "Где узнать, когда и где будет шествие чемпионов в Питере? В прошлом году пропустил", - пишут болельщики. Среди других популярных комментариев: "Спасибо тебе, Зенит!", "Лучшие! Чемпионы! Браво!", а также благодарственные слова в адрес главного тренера клуба Сергея Семака. Один из фанатов воспринял победу любимой команды как предзнаменование успешной сдачи единого государственного экзамена в понедельник. "Теперь точно завтра напишу ЕГЭ хорошо", - написал он.

В сообществе клуба после победы в воскресном матче разместили ссылку на сайт интернет-магазина ФК "Зенит", где стартовали продажи новой чемпионской коллекции сине-бело-голубых. Болельщики начали активно обсуждать и скупать атрибутику, и уже спустя считанные минуты сайт стал недоступным.

Победа "Зенита" традиционно считается праздником для жителей Санкт-Петербурга. В прошлом году, когда команда также стала чемпионом России, это отмечали на главной площади города - Дворцовой. Тогда футболисты клуба в полном составе вышли на сцену перед началом гала-концерта "Классика на Дворцовой" ко Дню основания Санкт-Петербурга, а Семак передал главе города Александру Беглову мяч с победного матча.

"Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обоих клубов по шесть побед. Также команда из Санкт-Петербурга является чемпионом СССР 1984 года.