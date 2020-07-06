Радченко: "Зенит" выиграл чемпионат России, удачно подготовившись к концовке сезона

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты петербургского "Зенита" выиграли Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) благодаря отличной подготовке к концовке сезона. Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард "Зенита" и "Спартака", тренер академии "Зенита" Дмитрий Радченко.
В воскресенье "Зенит" в матче 26-го тура РПЛ на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 и досрочно выиграл чемпионат, этот титул стал для клуба шестым в российских первенствах.
"Игра получилась очень интересной, и, наверное, этого стоило ожидать. "Зенит" ставил цель как можно скорее стать чемпионом, для "Краснодара" эта игра тоже была важна с учетом Лиги чемпионов, - сказал Радченко. - Какого-то давления на игроков в этой связи я не увидел, это опытная команда, и "Зенит" просто решил свою задачу. Победа ожидаема, так как, на мой взгляд, "Зенит" очень здорово вышел к концовке чемпионата после его приостановления".
"У "Зенита" нет каких-то провалов в игре, сезон команда провела очень ровно. Сказывается и класс игроков, у команды хорошая скамейка запасных", - добавил он.
"Зенит" после 26 матчей набрал 62 очка, после возобновления первенства команда провела четыре матча, во всех победив. "Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обоих клубов по шесть побед. Также команда из Санкт-Петербурга является чемпионом СССР 1984 года.