Радченко: "Зенит" выиграл чемпионат России, удачно подготовившись к концовке сезона

В воскресенье "Зенит" в матче 26-го тура РПЛ на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 и досрочно выиграл чемпионат, этот титул стал для клуба шестым в российских первенствах.

"Игра получилась очень интересной, и, наверное, этого стоило ожидать. "Зенит" ставил цель как можно скорее стать чемпионом, для "Краснодара" эта игра тоже была важна с учетом Лиги чемпионов, - сказал Радченко. - Какого-то давления на игроков в этой связи я не увидел, это опытная команда, и "Зенит" просто решил свою задачу. Победа ожидаема, так как, на мой взгляд, "Зенит" очень здорово вышел к концовке чемпионата после его приостановления".

"У "Зенита" нет каких-то провалов в игре, сезон команда провела очень ровно. Сказывается и класс игроков, у команды хорошая скамейка запасных", - добавил он.

"Зенит" после 26 матчей набрал 62 очка, после возобновления первенства команда провела четыре матча, во всех победив. "Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обоих клубов по шесть побед. Также команда из Санкт-Петербурга является чемпионом СССР 1984 года.