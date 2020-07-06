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Футбол в России

Футболисты "Зенита" прилетели в Петербург после победы в чемпионате России

Команду встречают несколько сотен болельщиков
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Описание
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" прилетели в Санкт-Петербург после досрочной победы в сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 и стал чемпионом России за четыре тура до окончания турнира.

Самолет с командой приземлился в аэропорту "Пулково-2". Встретить команду приехали несколько сотен болельщиков, которые находятся у здания аэропорта.

"Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обоих клубов по шесть побед. Больше только у "Спартака" - 10. Также "Зенит" является чемпионом СССР 1984 года.

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