Футболисты "Зенита" прилетели в Петербург после победы в чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" прилетели в Санкт-Петербург после досрочной победы в сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 и стал чемпионом России за четыре тура до окончания турнира.
Самолет с командой приземлился в аэропорту "Пулково-2". Встретить команду приехали несколько сотен болельщиков, которые находятся у здания аэропорта.
"Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обоих клубов по шесть побед. Больше только у "Спартака" - 10. Также "Зенит" является чемпионом СССР 1984 года.