Футболисты "Зенита" прилетели в Петербург после победы в чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" прилетели в Санкт-Петербург после досрочной победы в сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Зенит" за четыре тура до финиша стал чемпионом России по футболу

Вне конкуренции. "Зенит" за четыре тура до финиша стал чемпионом России по футболу

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В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 и стал чемпионом России за четыре тура до окончания турнира.

Самолет с командой приземлился в аэропорту "Пулково-2". Встретить команду приехали несколько сотен болельщиков, которые находятся у здания аэропорта.