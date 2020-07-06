НХЛ и профсоюз игроков согласовали окончательные протоколы для возобновления сезона

ТАСС, 6 июля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков лиги согласовали окончательные варианты протоколов для возобновление сезона. Об этом AP сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

По его словам, стороны продолжают обсуждать продление коллективного соглашения, которое также необходимо для возобновления матчей. При условии одобрения протоколов игроками и владельцами клубов планируется, что тренировочные лагеря команд откроются 13 июля, после чего клубы отправятся в два города, которые примут матчи турнира. Ожидается, что матчи возобновятся в конце июля - начале августа, обладатель Кубка Стэнли будет определен в октябре.

Согласно условиям протоколов, заражение коронавирусом одного из игроков не должно повлиять на дальнейшее выступление всей команды. Хоккеист или сотрудник с положительным результатом теста будет изолирован. Лига предупредила, что вспышка инфекции может поставить под удар розыгрыш всего турнира. НХЛ будет отвечать за ежедневное тестирование на коронавирус игроков и сотрудников команд, как только они прибудут в города, где будут проходить матчи.

На данный момент команды НХЛ находятся на второй фазе регламента по возобновлению: хоккеистам разрешено тренироваться на площадках группами по шесть человек, при этом на льду запрещено находиться тренерам и обслуживающему персоналу, на базы команд не допускаются представители СМИ, родные и агенты хоккеистов, массажисты и другие люди, не связанные напрямую с тренировочным процессом.

26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.