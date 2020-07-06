Самый досрочный чемпион. "Зенит" во второй раз подряд выиграл РПЛ

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. "Зенит" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России по футболу, защитив завоеванный год назад титул. Для "Зенита" этот чемпионский титул стал седьмым в истории с учетом победы в 1984 году в чемпионате СССР. "Зенит" в чемпионате России выступил ударно, сведя потерю очков к минимуму. Всего двум командам удалось обыграть сине-бело-голубых - первой это в конце августа 2019 года сделала "Уфа" (1:0), сенсационно победившая фаворита на своем поле. Последнее на данный момент поражение петербуржцы потерпели 28 сентября в Москве от "Локомотива" (0:1). После той осечки "Зенит" выдал серию из 15 матчей без поражений (12 побед и три ничьих), которая увенчалась досрочным чемпионством на стадионе "Краснодара".

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Вызванная пандемией коронавируса трехмесячная пауза не навредила петербуржцам, а, можно даже сказать, пошла им на пользу. В марте 2020 года, когда чемпионат возобновился после зимней паузы, "Зенит" немного забуксовал, сыграв вничью с теми же "Локомотивом" и "Уфой". В последнем туре перед коронавирусной паузой был зафиксирован разгром "Урала" со счетом 7:1, с которого началась пятиматчевая победная серия, приведшая Семака и его команду ко второму подряд чемпионскому титулу. Уникальность чемпионства "Зенита" Это чемпионство петербургского клуба стоит особняком в истории российского футбола. За 27 предыдущих чемпионатов "Зенит" стал всего лишь вторым клубом, которому удалось гарантировать себе золото за четыре тура до завершения турнира. Первым такое достижение покорилось "Спартаку" в чемпионате-1993, но тогда в нем участвовали не 16, а 18 команд. Тогда красно-белые стали чемпионами в 30-м туре, "Зенит" же добился этого в 26-м туре. В чемпионатах России с участием 16 команд ранее было зафиксировано всего четыре случая, когда победитель определялся за три тура до завершения турнира. 27-й тур становился золотым для "Спартака" в 1994 году и сезоне-2016/17, казанского "Рубина" - в 2008-м, а также самого "Зенита" - в сезоне-2018/19.

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Если бы сезон в РПЛ не прерывался на три месяца из-за пандемии коронавируса, "Зенит" обновил бы рекорд по количеству дней, прошедших с начала турнира до чемпионского матча. А так сине-бело-голубые установили другое достижение - для того, чтобы выиграть чемпионат, им потребовался почти год. От победы над "Тамбовом" в первом туре до завоевания чемпионского титула прошло 11 месяцев и 21 день. Впрочем, в истории чемпионатов России есть более долгий путь к золотым медалям. Сезон-2011/12 был переходным от системы "весна-осень" к "осень-весна", он продолжался год и два месяца и включал в себя 30 классических туров, после которых команды были поделены на две восьмерки и играли между собой еще по 14 матчей. Тогда чемпионом также стал "Зенит", для той победы сине-бело-голубым понадобился один год, один месяц и 15 дней. Точечная селекция Второе подряд чемпионство "Зенита" стало возможным не только благодаря тренерской работе Семака, но и грамотной селекционной политике сине-бело-голубых. Команда перед началом сезона-2019/20 была хорошо укомплектована и считалась фаворитом в борьбе за победу в чемпионате, но летняя работа по формированию состава сделала ее еще сильнее. Летом команду покинули сразу 13 футболистов, среди которых были не сумевший проявить себя итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, а также не имеющие постоянной игровой практики защитники Миха Мевля, Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев, хавбек Кристиан Нобоа и нападающий Антон Заболотный.

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Чистка состава позволила пригласить новых игроков - фланговых защитников Вячеслава Караваева и Дугласа Сантоса, а также атакующего полузащитника Алексея Сутормина. Двое первых быстро завоевали себе места в стартовом составе, тогда как последний стал игроком ротации (шесть встреч в стартовом составе и 13 выходов на замену). Еще меньше игрового времени получил другой новичок - арендованный у португальского "Порту" игрок обороны Йордан Осорио из 34 матчей "Зенита" в этом сезоне в разных турнирах принял участие только в 12. Главной же покупкой сине-бело-голубых прошлым летом стал бразильский вингер Малком. Переход 22-летнего южноамериканца из испанской "Барселоны" обошелся "Зениту" в €40 млн (по данным портала Transfermarkt). Этот трансфер стал повторением рекорда чемпионатов России, в 2012 году "Зенит" за ту же сумму купил у португальских "Порту" и "Бенфики" бразильского форварда Халка и бельгийского полузащитника Акселя Витселя соответственно.

Начало российского этапа карьеры у Малкома не задалось - уже во второй игре за новый клуб он получил тяжелую травму, из-за которой пропустил почти полгода. В связи с этим адаптация в команде проходила непросто, но даже по двум матчам до повреждения его класс был виден невооруженным взглядом. Полноценно бразилец влился в игру "Зенита" уже в 2020 году, став одним из ключевых футболистов в обойме Семака. Его индивидуальное мастерство оказалось особенно полезным в играх против аутсайдеров, которые в матчах с топ-клубами играют от обороны. Глубина состава и тактическая гибкость Немаловажным фактором второго подряд чемпионства "Зенита" стал подбор игроков, который оказался в распоряжении Семака. На случай, если кто-то из основных игроков получит травму, в запасе есть футболист, который способен достойно заменить получившего повреждение одноклубника. Яркий пример этому - травма основного вратаря команды Андрея Лунева, из-за которой он не выходил на поле в восьми играх чемпионата. В это время его подменял опытный Михаил Кержаков, за отведенный отрезок он помог команде одержать семь побед, совершая в каждой игре в среднем по три сэйва.

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Еще одно подтверждение глубины состава "Зенита" - возможность держать в запасе игроков уровня сборной России, таких как Юрий Жирков, Александр Ерохин и Далер Кузяев. Для петербуржцев не становятся серьезной проблемой и долгосрочные травмы футболистов. Примером этому служит не только Малком, без которого команда прошла большую часть чемпионского пути, но и защитник Эммануэль Маммана. В этом чемпионате аргентинец провел на поле всего 32 минуты, но это не стало серьезной проблемой, потому что практически без замен сезон провела лучшая пара центральных защитников РПЛ - Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий. Сильная сторона Семака-тренера заключается в том, что он не зацикливается на одной тактической схеме. Когда он только пришел в команду, "Зенит" играл с одним ярко выраженным форвардом, тремя атакующими полузащитниками, двумя опорниками и четырьмя защитниками. Со временем формация с приходом новых исполнителей трансформировалась - когда пришел Сердар Азмун, основной стала расстановка 4-4-2, хотя против некоторых соперников главный тренер предпочитал насыщать центр поля (4-5-1), а в Лиге чемпионов иногда действовал в более оборонительном стиле (5-3-2). Теперь, когда выздоровел Малком, петербуржцы переключились на более популярную расстановку 4-3-3. Фактор Дзюбы После прихода Семака на пост главного тренера в 2018 году игра "Зенита" была перестроена таким образом, чтобы использовать сильные качества габаритного форварда Артема Дзюбы. Сине-бело-голубые отказались от комбинационной игры, сделав ставку на вертикальный футбол, в котором Дзюба мог бы бороться за мячи и продавливать оборону соперников. Критики стиля петербуржцев говорят о том, что команда играет в примитивный футбол, и с этим даже можно согласиться, но главное - это результат, а он у сине-бело-голубых есть.

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В прошлом сезоне Дзюба забил восемь мячей, сделав при этом 12 голевых передач и став лучшим ассистентом премьер-лиги. Несмотря на то, что его безголевая серия насчитывала 12 матчей, он все равно был очень полезен для команды. Пока он не мог забить, бомбардирские функции на себя брали иранец Сердар Азмун (13 голов) и аргентинец Себастьян Дриусси (11). В сезоне-2019/20 Дзюба стал еще полезнее. Кардинального изменения в его действиях на поле не произошло, зато улучшилась реализация голевых моментов. После матча с "Краснодаром" на его счету 15 голов и 10 результативных передач. В четырех оставшихся матчах он может обновить личный рекорд по количеству голов - в сезоне-2013/14 в составе "Ростова" он отличился 17 раз. Впрочем, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в разговоре с ТАСС в начале июля выразил уверенность в том, что Дзюбе по силам не только повторить это достижение, но и достигнуть отметки в 20 мячей. Что будет дальше? Руководство "Зенита" доверяет Семаку. Контракт с тренером, который привел клуб к чемпионству в год его 95-летия, был продлен еще до завоевания титула. Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Боссы петербуржцев поддерживают наставника команды, но и задачи перед ним стоят амбициозные. По словам гендиректора клуба, к 100-летию "Зенит" должен добавить на свою эмблему вторую звезду (она наносится в честь пяти чемпионств). Таким образом, за пять лет клуб должен завоевать титул еще как минимум трижды.

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Времени на то, чтобы насладиться чемпионством, у "Зенита" практически нет. Команда борется за победу в Олимп - Кубке России, в полуфинале турнира петербуржцам дома предстоит сыграть со "Спартаком" 19 июля. Сезон в РПЛ завершится 22 июля, а новый начнется уже в августе (точная дата не определена, клубы выступают за то, чтобы чемпионат стартовал 9-10 августа). За это время тренерскому штабу и менеджменту предстоит проделать немалый объем работы - Семаку и его помощникам нужно подготовить игроков к следующим матчам, а руководству клуба провести трансферную кампанию и договориться о продлении истекающих контрактов с рядом игроков. Летом 2020 года истекают соглашения сразу у нескольких игроков "Зенита". Среди них защитник и капитан команды Иванович и ее лидер Дзюба. Также подходят к концу контракты с вратарем Кержаковым, игроком обороны Игорем Смольниковым, полузащитниками Кузяевым, Жирковым и Олегом Шатовым и находящимся в аренде в "Сочи" нападающим Александром Кокориным. В это трансферное окно сине-бело-голубые с большой вероятностью будут работать не только над сохранением ключевых игроков, но и поиском футболистов, которые позволят команде сделать качественный шаг вперед в Лиге чемпионов.