Норвежский лыжник Клебо рассказал, почему не поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Большунов досрочно победил в общем зачете Кубка мира после того, как сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в заключительных этапах турнира в Канаде и США, которые впоследствии были отменены из-за угрозы коронавируса.

ТАСС, 6 июля. Трехкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо не поздравил россиянина Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира из-за досрочно завершившегося сезона. Об этом Клебо заявил журналу Nordic .

Большунов получил трофей за победу в Кубке мира спустя три месяца после его завоевания

"Я очень уважаю хороших спортсменов, и Александр Большунов в их числе. Я видел, как некоторые газеты писали, что я не поздравил его с победой в общем зачете Кубка мира. Но причина проста: мы досрочно завершили сезон из-за коронавируса", - сказал норвежец.

Клебо, помимо побед на Олимпиаде-2018, имеет в активе три золота чемпионата мира - 2019, победы в общем зачете Кубка мира (2017/18, 2018/19), а также в многодневной гонке "Тур де Ски" (2018/19).

Большунов первым из россиян выиграл общий зачет Кубка мира. Ранее лишь двум отечественным спортсменам удавалось выиграть общий зачет - Александр Завьялов дважды становился обладателем Кубка мира (сезоны-1980/81, 1982/83), а в сезоне-1990/91 общий зачет выиграл Владимир Смирнов, который впоследствии принял решение выступать за Казахстан, в сезоне-1993/94 он выиграл еще один Большой хрустальный глобус. Лучшим результатом россиян до этого момента были вторые места, в разное время подобного достижения добивались Большунов (сезон-2018/19), Сергей Устюгов (2016/17) и Александр Легков (сезоны-2012/13 и 2013/14). Вяльбе выигрывала женский Кубок мира пять раз.

Помимо первого места в общем зачете Кубка мира - 2019/20, на счету Большунова победа в "Тур де Ски" - 2019/20, бронзовая и три серебряные медали Олимпиады-2018, четыре серебряные медали чемпионата мира - 2019.