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Летние олимпийские виды спорта

Велогонщик умер в Бельгии во время первой гонки после перерыва из-за коронавируса

Гонщик любительской команды VDM-Van Durm-Michiels-Trawoboнет потерял сознание во время гонки и вскоре умер, несмотря на помощь врачей

ТАСС, 6 июля. Бельгийский велогонщик Нильс де Вриендт скончался во время шоссейной гонки. Об этом сообщает портал Cyclingnews.

Инцидент произошел в бельгийском городе Вортегем-Петегем. 20-летний гонщик любительской команды VDM-Van Durm-Michiels-Trawoboнет потерял сознание во время гонки и вскоре умер, несмотря на помощь врачей. Как сообщили в команде, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Из-за произошедшего гонка была прервана за 13 км до финиша.

Эта гонка стала первой в Бельгии после запрета на проведение соревнований из-за коронавируса и носила тренировочный характер перед официальным возобновлением сезона. В ней приняли участие ведущие бельгийские команды.

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