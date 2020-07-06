ФК "Городея" опроверг информацию о подключении игрока команды к аппарату ИВЛ

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Белорусский футбольный клуб "Городея" опроверг информацию о том, что один из игроков команды подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь клуба Ольга Марченко.

Ранее белорусское издание "Прессбол" сообщило, что полузащитник "Городеи" Станислав Сазонович подключен к аппарату ИВЛ.

"В нашем клубе два подтвержденных случая заболевания коронавирусом, еще один случай не подтвердился", - отметила Марченко. По ее словам, у Сазоновича диагностирована двусторонняя пневмония, он не находится и не находился на искусственной вентиляции легких, проходит лечение в больнице. На данный момент его состояние стабильно удовлетворительное, температуры нет.

Также, по словам Марченко, полузащитник Сергей Пушняков с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции находится дома на самоизоляции, заболевание протекает без симптомов, состояние хорошее. Полузащитник Андрей Сорокин с высокой температурой получает лечение в домашних условиях, сообщила представитель клуба. Она также проинформировала, что 7 июля игроки, тренерский штаб и администрация клуба пройдут экспресс-тест на коронавирусную инфекцию.

В брестском "Динамо" и федерации футбола отказались от комментариев

По неофициальным данным, в клубе "Динамо" (Брест) более десятка человек заболели коронавирусом. Генеральный директор клуба Сергей Воробьев в заявлении, размещенном на сайте клуба 3 июля, подтвердил, что в команде есть заболевшие, несколько игроков основного состава проходят обследование, но результатов тестов на коронавирусную инфекцию пока нет.

Позднее стало известно, что уже после сообщения руководства клуба несколько футболистов отправились на самоизоляцию как "контакты первого уровня". Среди них украинский полузащитник Артем Милевский.

"Передаю все нашим привет. Кто на "больничке", от души здоровья. У меня 14 дней самоизоляции, с сегодняшнего дня (с 4 июля - прим. ТАСС)", - написал Милевский в Instagram.

На просьбу ТАСС актуализировать ситуацию с коронавирусом в пресс-службе "Динамо" заявили, что дополнительных к заявлению гендиректора комментариев клуб пока давать не будет.

В Белорусской федерации футбола также заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию, складывающуюся с коронавирусом в клубах высшей лиги чемпионата страны.

Белоруссия не приостанавливала чемпионат из-за коронавируса

Белоруссия стала единственной страной в Европе, где не приостанавливали футбольный чемпионат из-за коронавируса. Число случаев заражения новым коронавирусом в Белоруссии возросло за последние сутки на 284 - до 63 554, пять человек умерли. По данным Минздрава, в республике на 5 июля выздоровел и выписан 50 871 пациент, заразившийся коронавирусом (плюс 202 за сутки). Всего с начала пандемии в стране проведено 1 068 029 тестов.

Несмотря на пандемию, белорусские власти не стали вводить карантин. В стране проводятся массовые мероприятия, проходит избирательная кампания перед выборами президента, которые назначены на 9 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 июля заявил, что система здравоохранения в стране выстояла в условиях пандемии коронавируса и смогла ее победить.