Лидеры сборной России по санному спорту Репилов и Павличенко начали подготовку к сезону

Первый централизованный сбор саночников проходит в "Парамоново" со 2 по 18 июля. Спортсмены заехали на базу 2 июля, а уже на следующий день прошли тестирование на коронавирусную инфекцию.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Победители чемпионатов мира по санному спорту Роман Репилов и Семен Павличенко прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и приступили к полноценным тренировкам на первом сборе национальной команды России в подмосковном Парамонове. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной Сергей Чудинов.

"Первое тестирование на коронавирусную инфекцию показало, что все наши спортсмены здоровы, - сказал Чудинов. - Саночники из Москвы и Подмосковья, которые имели возможность добраться до базы личным автотранспортом, уже приступили к тренировкам. Это и Роман Репилов, и Семен Павличенко, и Виктория Демченко".

"Те, кто добирался до Москвы самолетом или поездом, должны сегодня пройти повторное тестирование, их также ждет обязательное УМО [углубленное медицинское обследование]. В числе этих спортсменов есть Татьяна Иванова и Екатерина Катникова", - сказал главный тренер.

Репилов и Катникова на чемпионате мира 2020 года в Сочи выиграли по две золотые награды, Павличенко и Иванова стали первыми в эстафете на предыдущем мировом первенстве в немецком Винтерберге.

Главным турниром следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 5 по 7 февраля 2021 года в канадском Уистлере (провинция Британская Колумбия).