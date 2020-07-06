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Зимние олимпийские виды спорта

Логинов поделился ожиданиями от работы с новым тренером сборной по биатлону Каминским

Каминский был назначен старшим тренером сборной России по биатлону в мае
Александр Логинов Станислав Красильников/ТАСС
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Александр Логинов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов не сомневается в профессионализме нового старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского. Об этом он рассказал ТАСС.

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Каминский был назначен старшим тренером национальной команды в мае. Для него это будет первый опыт работы в биатлоне, до этого он тренировал исключительно лыжников.

"Я созванивался с Юрием Михайловичем после его назначения, поговорили мы хорошо, - рассказал Логинов. - Он очень контактный человек, взаимопонимание у нас есть, я ему доверяю как профессионалу".

"Думаю, никаких проблем в работе не будет", - подчеркнул он.

2 июля в Рыбинске Ярославской области мужская сборная России начала первый предсезонный тренировочный сбор. Логинов его пропускает, поскольку еще не получил доступа к соревновательной винтовке. Он продолжит подготовку к новому сезону по индивидуальному плану.

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