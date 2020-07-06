"Сибантрацит" продолжит финансирование ХК "Сибирь" в полном объеме

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Угольная компания "Сибантрацит", являющаяся соучредителем новосибирского хоккейного клуба "Сибирь", сохранит финансирование команды в полном объеме после смерти совладельца компании миллиардера Дмитрия Босова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании по итогам встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя совета директоров УК "Сибантрацит" Катерины Босов.

"Финансирование хоккейного клуба "Сибирь" сохраняется в полном объеме", - уточнили ТАСС в пресс-службе компании.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Новосибирской области, в понедельник Травников и Босов обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономике и социальной сфере региона. В частности, Травников отметил, что предприятия группы "Сибантрацит" являются крупнейшими налогоплательщиками региона. По его словам, компания развивает проекты в области спорта, образования, здравоохранения.

"Спасибо, что компания не меняет своих планов в Новосибирской области, намерена и дальше развиваться в соответствии с теми графиками, которые мы ранее обсуждали", - цитирует Травников пресс-служба облправительства.

О компании

Согласно сообщению, "Сибантрацит" оказывает активную поддержку хоккейному клубу и участвует в капитальном ремонте Ледового дворца спорта "Сибирь". С этого года при участии компании на территории Новосибирской области разворачивается программа "Учитель для России". Совместно с правительством области идет работа по улучшению качества образования в ведущих вузах. В мае "Сибантрацит" построил в Искитимском районе мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом.

Группа "Сибантрацит" занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG, является крупнейшим в России производителем металлургических углей. В группу входят АО "Сибирский Антрацит" и ООО "Разрез Восточный" (Новосибирская область), а также крупный производитель угля в Кемеровской области ООО "Разрез Кийзасский". В 2018 году объем добычи составил 24,1 млн т, к 2022 году, согласно планам, добыча вырастет до 58 млн т в год. Выручка в 2018 году составила 162,4 млрд руб.