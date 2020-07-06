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Летние олимпийские виды спорта

Спортсмены из Армении не примут участия в Играх стран СНГ из-за коронавируса

Соревнования планируется провести с 4 по 11 сентября в Казани

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Армянские спортсмены не примут участия в Играх стран СНГ из-за пандемии коронавируса. Об этом на совещании руководителей органов государственного управления физической культурой и спортом государств - участников СНГ по вопросам подготовки и проведения первых Игр стран СНГ заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян.

"К большому сожалению, в связи со сложившейся ситуацией наша страна не сможет принять участие в Играх стран СНГ", - сказал Мартиросян.

Игры стран СНГ планируется провести с 4 по 11 сентября в Казани.

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Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
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