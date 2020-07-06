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Летние олимпийские виды спорта

Матыцин: перенос дат проведения Игр стран СНГ в Казани не планируется

Соревнования должны пройти с 4 по 11 сентября
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Александров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Игры стран СНГ 2020 года планируется провести в соответствии с графиком, перенос соревнований на другие даты в настоящее время не рассматривается. Об этом на совещании руководителей органов государственного управления физической культурой и спортом государств - участников СНГ по вопросам подготовки и проведения первых Игр стран СНГ сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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"Мы планируем провести игры с 4 по 11 сентября, на данный момент изменений не предвидится, - сказал Матыцин. - Что касается транспорта, то прилет участников чартерными рейсами, наверное, оптимальное решение. Конечно же, мы сделаем все возможное, чтобы люди прилетели и улетели в один день чартерным рейсом".

Первые Игры стран СНГ изначально должны были пройти с 20 по 27 августа в Казани. Ожидалось, что в соревнованиях по 22 видам спорта примут участие спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет. Планировалось разыграть около 280 комплектов медалей. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой было выработано предположение о переносе Игр на сентябрь - в настоящее время проведение Игр запланировано с 4 по 11 сентября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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