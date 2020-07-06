{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в российской легкой атлетике

Матыцин призвал World Athletics руководствоваться здравым смыслом в решениях по ВФЛА

Совет World Athletics ранее принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн, сумма должна была быть оплачена до 1 июля
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) руководствоваться здравым смыслом при вынесении решений по Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом Матыцин сообщил журналистам.

На эту тему
Совет World Athletics в июле рассмотрит вопрос невыплаты штрафа ВФЛА в удаленном режиме

Совет World Athletics на своем предыдущем заседании, которое проходило в марте, принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, штраф должен был быть выплачен до 1 июля включительно, однако в назначенный срок деньги так и не были переведены. World Athletics 2 июля заявила, что ситуация вокруг ВФЛА станет предметом обсуждения на заседании совета 29-30 июля. В случае невыплаты штрафа в срок совет World Athletics в конце июля может принять решение о невозможности выступления российских легкоатлетов на международных соревнованиях в любом статусе. Совет также может рекомендовать конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной федерации.

"Надеемся, что позиция здравого смысла восторжествует, - сказал Матыцин. - Тем более, что лорд Коу (глава World Athletics Себастьян Коу - прим. ТАСС) планирует выдвигаться в состав Международного олимпийского комитета. Высшей ценностью для олимпизма и вообще спорта являются атлеты, об этом не раз говорил президент организации Томас Бах. Надеемся, что спортсмены не пострадают".

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

Российские легкоатлеты на период временного лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics могут выступать на международных турнирах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один российский спортсмен не получил такой статус.

Теги
Кризис в российской легкой атлетикеМатыцин, Олег Васильевич
Лига чемпионов
СМИ: УЕФА может отказаться от идеи провести матчи 1/8 финала ЛЧ на нейтральных полях
Игры могут состояться в Турине, Барселоне, Манчестере и Мюнхене
Читать полностью