Матыцин надеется, что Ласицкене не будет менять спортивное гражданство

Ранее Ласицкене не исключила смену спортивного гражданства в связи с угрозой новых санкций, которые может применить к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Не исключено, что российским легкоатлетам могут запретить выступать на международных соревнованиях в любом статусе.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду, что трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не будет менять спортивное гражданство. Об этом он заявил журналистам.

"По конкретным решениям, связанным с ситуацией, Ласицкене и другими спортсменами, мне сказать сложно. Но я надеюсь, что они будут продолжать выступать в соревнованиях как граждане Российской Федерации. И в случае необходимости министерство спорта сделает все возможное, чтобы защищать их интересы в любых инстанциях", - сказал Матыцин.

Новые санкции к ВФЛА могут быть применены за невыплату штрафа в размере $5 млн, который был наложен за причастность прежнего руководства национальной федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификациям документов по делу обвиняемого в нарушении антидопинговых правил серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. Штраф должен был быть выплачен до 1 июля включительно, однако в назначенный срок деньги так и не были переведены. World Athletics 2 июля заявила, что ситуация вокруг ВФЛА станет предметом обсуждения на заседании совета 29-30 июля.