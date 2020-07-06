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Зимние олимпийские виды спорта

Российские биатлонистки успешно прошли проверку на коронавирус и приступили к тренировкам

Основная женская команда России заехала на сбор 5 июля

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тесты на коронавирус биатлонисток из основной сборной России оказались отрицательными, что позволило им приступить к работе на тренировочном сборе в Ижевске. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской национальной команды Михаил Шашилов.

Основная женская команда России заехала на сбор 5 июля, перед его началом тренеры и спортсменки прошли тестирование на коронавирус.

"Все нормально, мы приступили к тренировкам", - сообщил Шашилов.

Сбор основной команды страны в Ижевске продлится 18 дней, резервная команда проведет сбор в соседнем Чайковском Пермского края.

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