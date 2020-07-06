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Футбол в России

Гендиректор "Знамени Труда" надеется, что перенесший удар молнии игрок вернется в футбол

Футболист был переправлен из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь подмосковного клуба "Знамя Труда", выступающего в зоне "Запад" первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги, Антон Заборовский после восстановления от удара молнии должен со временем вернуться в футбол. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Знамени Труда" Игорь Майоров.

16-летний Заборовский попал в реанимацию после того, как на тренировке в субботу в него ударила молния. Футболист был переправлен из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы.

"Я связывался с его отцом: глаза его реагируют, на команды отвечает, динамика восстановления положительная, играть будет. Как ему сделают МРТ, ЭКГ, будем смотреть, - сказал Майоров. - Врачи к нему относятся нормально, ситуация с ним на контроле у министра здравоохранения области. К медикам вопросов нет, все зависит от него".

Ранее Майоров сообщил, что Заборовский был введен в искусственную кому. "Пока он продолжает там находиться, чтобы его мозги отдыхали, насыщались кислородом", - отметил он.

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