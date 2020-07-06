СМИ: УЕФА может отказаться от идеи провести матчи 1/8 финала ЛЧ на нейтральных полях

ТАСС, 6 июля. Перенесенные из-за пандемии коронавируса ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов могут быть проведены не на нейтральных полях, а на стадионах, где и должны были изначально состояться. Об этом сообщает испанское издание AS .

Плей-офф Лиги чемпионов будет доигран в августе в Лиссабоне в формате "Финала восьми"

По данным издания, в пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время жеребьевки четвертьфиналов и полуфиналов турнира официально объявит о том, что несыгранные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на тех стадионах, где планировалось изначально. Таким образом, эти игры могут состояться в Турине, Барселоне, Манчестере и Мюнхене - соответственно на домашних аренах "Ювентуса", "Барселоны", "Манчестер Сити" и "Баварии". При этом 17 июня заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти объявил, что оставшиеся матчи плей-офф турнира пройдут в Лиссабоне с 12 по 23 августа в формате "Финала восьми".

По информации AS, УЕФА планировал провести в Португалии и оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, но оказанное давление со стороны руководства "Манчестер Сити" и "Барселоны" повлияло на решение отказаться от этой задумки.

Планируется, что ответные матчи 1/8 финала пройдут 7-8 августа, официальное решение о месте их проведения пока не принято. "Финал восьми" предполагает собой турнир, где команды сыграют по одному матчу в четвертьфинале, полуфинале и финале.

В четвертьфинал Лиги чемпионов уже вышли французский ПСЖ, итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и германский "Лейпциг". В первых матчах 1/8 финала "Лион" (Франция) на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Ювентус" (Италия), "Наполи" (Италия) дома сыграл вничью со счетом 1:1 с "Барселоной" (Испания), испанский "Реал" дома проиграл английскому "Манчестер Сити" (1:2), а "Челси" (Англия) - "Баварии" (Германия) со счетом 0:3.