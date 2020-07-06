Терюшков: ХК "Витязь" готов подписать новый договор аренды арены в Подольске

С 2013 года "Витязь" проводит домашние матчи в Ледовом дворце "Витязь" в Подольске, который вмещает 5 500 зрителей. 30 июня газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что "Витязь" не может договориться об аренде арены в Подольске.

"Договор аренды арены в Подольске мы с "Витязем" сейчас обсуждаем, они его готовы уже заключить. Арена наша, региональная. Мы обсуждаем условия, думаю, что на этой неделе уже подпишем договор", - отметил Терюшков.

Ранее Telegram-канал "Хоккей без зрителей" также сообщал о том, что "Витязь" не выплатил игрокам задолженности по зарплате за три месяца и может пропустить следующий сезон. "Если честно, то у меня нет информации о финансовых проблемах, клуб коммерческий. Относительно того, что у "Витязя" нет денег, я не могу ответить. Точно могу сказать только то, что нам клуб ничего не говорил о финансовых проблемах, к нам не обращались", - пояснил Терюшков.

В прошедшем сезоне "Витязь" сумел выйти в плей-офф, где в первом раунде уступил в четырех матчах СКА. Подмосковная команда выступает в КХЛ с момента создания лиги с сезона-2008/09. За это время "Витязь" трижды выходил в плей-офф (в сезонах 2016/17, 2018/19, 2019/20), но не сумел выиграть ни одного матча в розыгрыше Кубка Гагарина.