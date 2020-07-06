СМИ: антитела к коронавирусу выявлены у пяти членов Федерации сумо Японии

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Тест на наличие антител к новому коронавирусу дал положительный результат у пяти членов Федерации сумо Японии. Об этом в понедельник сообщает телеканал NHK.

Добровольное исследование на антитела проходило с мая, в нем приняли участие около 890 профессиональных сумоистов и их тренеров. Последующее ПЦР-тестирование дало отрицательный результат у четырех обладателей антител, еще один из них, по данным телеканала, находится на стадии выздоровления. При этом все они благодаря отсутствию активной стадии заражения смогут принять участие в будущих турнирах.

Ранее инфицирование было выявлено у семи членов федерации, один сумоист умер от заболеваний, вызванных заражением коронавирусом.

За время пандемии в Японии было зафиксировано более 20 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Не менее 990 человек умерли. Выздоровели около 17,7 тыс. заразившихся. 35 пациентов остаются сейчас в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.