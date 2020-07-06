Жамнов: иностранные хоккеисты "Спартака" получили разрешение на работу в России

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Иностранные игроки московского хоккейного клуба "Спартак" получили разрешение на работу в России. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент и генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.

Согласно распоряжению правительства РФ от 25 июня, высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в России, будет разрешено однократно въехать в страну на основании особого списка. Работник обязательно должен указать пункт пропуска, через который он планирует въехать в Россию, и даты прибытия. По распоряжению правительства от 15 мая, иностранные спортсмены и тренеры могут вернуться в Россию при наличии необходимых документов. После приезда в Россию гражданам других стран необходимо будет пройти двухнедельный карантин.

"Они только сегодня получили разрешение на работу. Сейчас занимаемся вопросом, чтобы они получили въездные визы", - сказал Жамнов.

Иностранными игроками в составе "Спартака" являются нападающие Мартин Бакош, вратарь Юлиус Гудачек (оба - Словакия), нападающие Йори Лехтеря (Финляндия), Лукаш Радил (Чехия), защитник Эмиль Юсе (Швеция).

Из тренерского штаба въездную визу получить должен только шведский тренер вратарей Стефан Перссон.