Отец легкоатлета Волкова рассчитывает, что на ОИ в Токио его сын выступит за другую страну

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянин Матвей Волков в настоящее время занимается вопросами смены спортивного гражданства и на Олимпиаде в Токио может выступить под флагом другой страны. Об этом сообщил ТАСС отец и тренер спортсмена Константин Волков.
В понедельник издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что 16-летний Волков планирует сменить спортивное гражданство. 29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,50 метра и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет).
"Матвею не нужно сидеть трехлетний карантин, чтобы выступать за другую страну, ограничения по возрасту его тоже не касаются, - заметил Волков-старший. - Я уже консультировался с юристами. Ведь у моего сына нет российского спортивного гражданства, он ни разу не выступал за сборную на международных стартах, поэтому может сразу получать спортивное гражданство. То, что Матвей Волков находится в списках кандидатов в сборную России на 2020 год, также не является свидетельством наличия у него российского спортивного гражданства".
Летом 2018 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение разрешить спортсменам переходы один раз в карьере, причем возраст спортсмена не должен быть меньше 20 лет. Согласно Олимпийской хартии, спортсмен, сменивший спортивное гражданство, перед выступлением на ОИ за другую страну должен отбыть трехлетний карантин, если национальные федерации не договорятся между собой.
"Не собираемся тянуть с переходом до конца июля, когда пройдет очередной совет World Athletics, - продолжил собеседник ТАСС. - Уже сейчас занимаемся вопросами получения гражданства, потому что ждать нечего, наказание в отношении нашей федерации будет только ужесточено. За какую страну Матвей планирует выступать, я пока не намерен говорить, но уверен, что это произойдет уже в ближайшем зимнем сезоне".
Константин Волков уверен, что его сыну по силам в оставшееся до Игр в Токио время выполнить олимпийский норматив (5,80). "После этого у него будут все шансы выступить следующим летом на ближайшей Олимпиаде", - сказал собеседник ТАСС.
Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных стартах в любом статусе. Причиной для такого вердикта может стать отказ Всероссийской федерации легкой атлетики выплатить в срок (01.07.2020) штраф размером $5 млн, который был наложен World Athletics на ВФЛА за ее причастность к махинациям с документами легкоатлета Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.
Нельзя исключать и того, что совет будет рекомендовать конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной федерации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую для себя Олимпиаду.