Отец легкоатлета Волкова рассчитывает, что на ОИ в Токио его сын выступит за другую страну

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянин Матвей Волков в настоящее время занимается вопросами смены спортивного гражданства и на Олимпиаде в Токио может выступить под флагом другой страны. Об этом сообщил ТАСС отец и тренер спортсмена Константин Волков.

В понедельник издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что 16-летний Волков планирует сменить спортивное гражданство. 29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,50 метра и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет).

"Матвею не нужно сидеть трехлетний карантин, чтобы выступать за другую страну, ограничения по возрасту его тоже не касаются, - заметил Волков-старший. - Я уже консультировался с юристами. Ведь у моего сына нет российского спортивного гражданства, он ни разу не выступал за сборную на международных стартах, поэтому может сразу получать спортивное гражданство. То, что Матвей Волков находится в списках кандидатов в сборную России на 2020 год, также не является свидетельством наличия у него российского спортивного гражданства".