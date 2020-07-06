WBA лишила российского боксера Беспутина чемпионского титула из-за допинга

Допинг-тест Беспутина после поединка против Раджаба Бутаева показал положительный результат. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Обработкой проб занимается лаборатория в Париже. 25 июня стало известно, что допинг-проба "Б" Беспутина показала положительный результат.

"Принято решение лишить Александра Беспутина, который был отстранен на шесть месяцев из-за допинга, титула в полусреднем весе, - говорится в сообщении. - Титул чемпиона остается вакантным и выставлен на бой между кубинским боксером Йорданисом Угасом и американцем Абелем Рамосом. Победитель встретится с россиянином Раджабом Бутаевым".

Ранее ТАСС сообщал, что юристы совместно с Беспутиным проводят расследование ситуации с положительным допинг-тестом. Команда спортсмена допускает, что запрещенное вещество могло содержаться в пище боксера.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской компанией Top Rank.