Три футболиста "Томи" заразились коронавирусом

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Вспышка коронавируса зафиксирована в футбольном клубе "Томь", инфекцией заразились три игрока команды. Один из них находится на лечении в больнице, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе Томской области.

"Коронавирусная инфекция подтверждена у трех игроков клуба. Один из них проходит лечение в респираторном госпитале, его состояние удовлетворительное. Двое других симптомов заболевания не имеют, находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе", - приводятся в сообщении слова замначальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева.

Уточняется, что на сегодняшний день у остальных игроков клуба и тренеров анализы коронавирус не подтвердили.

"Томь" по итогам сезона-2019/20 заняла девятое место в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Турнир был завершен досрочно из-за пандемии.

В Томской области, по последним данным, зарегистрировано 2 608 случаев заражения, 1 403 человека выздоровели, 20 скончалось.