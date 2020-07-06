Артем Дзюба признался, что не помнит гол в ворота "Краснодара" в матче РПЛ

ТАСС, 6 июля. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба признался, что из-за жаркой погоды во время матча 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) он не помнит, как забил гол с пенальти в ворота "Краснодара". Комментарий Дзюбы приводит пресс-служба санкт-петербургского клуба.

В воскресенье "Зенит" досрочно стал чемпионом России сезона-2019/20, обыграв в гостях "Краснодар" со счетом 4:2. Автором одного из мячей гостей стал Дзюба, отличившись с пенальти на 45-й минуте. В воскресенье в Краснодаре температура воздуха превышала 35 градусов. Дзюба признался, что из-за жары и духоты эта игра была самой тяжелой в карьере.

"В первом тайме мне было так плохо, я думал, что у меня солнечный или тепловой удар, - отметил Дзюба. - Я смотрел на всех и понимал, что всем тяжело было, но мне казалось, что тяжелее всех было мне - я даже не помню [момент пробития пенальти], я просто разбежался. Помню, что Сафонов (Матвей Сафонов - вратарь "Краснодара" - прим. ТАСС) подошел ко мне с вопросом, почему я поменял удар. Я ответил, что мне так было плохо - я просто бил по мячу".

Дзюба является лучшим бомбардиром РПЛ, на его счету 16 забитых мячей в 25 матчах. Всего за 32 игры, проведенные за "Зенит" во всех турнирах в нынешнем сезоне, форвард забил 18 мячей и отдал 15 голевых передач.