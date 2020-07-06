Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2020 года пройдет во Франции в конце августа

ТАСС, 6 июля. Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2020 года пройдет во французском городе Плуэ в конце августа. Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза велосипедистов (UEC).

Соревнования состоятся с 24 по 28 августа. Окончательные маршруты дорожных трасс еще не определены.

"Ввиду особенно трудного сезона из-за пандемии коронавируса, возможность проведения чемпионата Европы по шоссейным гонкам, несомненно, является большим достижением и предметом нашей гордости, - заявил Рокко Каттанео, президент UEC. - С момента начала кризиса в области здравоохранения, который затронул всех, мы неустанно работали над тем, чтобы попытаться сохранить, насколько это возможно, запланированные мероприятия, и после переноса соревнований в Тренто [изначально чемпионат Европы планировалось провести в Италии 9-13 сентября - прим. ТАСС] на 2021 год, мы начали обсуждать, как не потерять наше главное событие сезона".

Чемпионаты Европы по шоссейному велоспорту проводятся с 1995 года. Российские спортсмены за это время выиграли 49 медалей: 17 золотых, 14 серебряный и 18 бронзовых.