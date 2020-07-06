Чемпион Европы по волейболу Спиридонов может продолжить карьеру в одной из арабских стран

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский волейболист Алексей Спиридонов может продолжить карьеру в клубе из арабского государства. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

В понедельник 32-летний Спиридонов заявил ТАСС, что не перейдет в греческий "Олимпиакос". Ранее сообщалось о договоренности доигровщика с греческим клубом.

"Мы ведем переговоры. Там есть клубы, в том числе из арабских стран", - сказал Резванов.

В прошедшем сезоне чемпионата России, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Спиридонов выступал за уфимский клуб "Урал". Ранее он играл за казанский "Зенит", красноярский "Енисей", "Факел" из Нового Уренгоя и подмосковную "Искру". В составе "Зенита" Спиридонов по два раза выиграл Лигу чемпионов и чемпионат России.

Выступая за сборную России, Спиридонов стал победителем чемпионата Европы 2013 года, а также два раза выиграл Мировую лигу (2011, 2013).