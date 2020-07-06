Лапочкин назначен главным арбитром на матч "Спартак" - "Локомотив" 27-го тура РПЛ

ТАСС, 6 июля. Бригада Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга будет работать на матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Ассистентами Лапочкина будут Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба - Москва), резервным судьей назначен Иван Сиденков (Санкт-Петербург). За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Кирилл Левников (Санкт-Петербург), помогать ему будет Константин Шаламберидзе (Москва). Встреча пройдет 8 июля на стадионе "Открытие-Арена", начало в 20:30 мск. На всех матчах тура будет работать VAR.
27-й тур РПЛ начнется во вторник матчем "Тамбов" - "Ахмат" (Грозный), на который главным арбитром назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Позднее в этот же день тульский "Арсенал" дома встретится с самарскими "Крыльями Советов", встречу рассудит Михаил Вилков (Нижний Новгород).
Помимо матча "Спартак" - "Локомотив", 8 июля состоятся еще три игры. На встрече "Оренбург" - ЦСКА (Москва) будет работать Алексей Сухой (Люберцы). Матч между санкт-петербургским "Зенитом" и "Сочи" будет обслуживать Евгений Турбин (Дмитров). Главным арбитром игры "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Уфа" будет Алексей Еськов (Москва).
Тур завершится двумя матчами в четверг. Владимир Москалев (Воронеж) назначен главным судьей на игру между "Уралом" и московским "Динамо". На матче "Рубин" (Казань) - "Краснодар" будет работать судейская бригада во главе со Станиславом Васильевым (Ижевск).