Лапочкин назначен главным арбитром на матч "Спартак" - "Локомотив" 27-го тура РПЛ

ТАСС, 6 июля. Бригада Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга будет работать на матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Лапочкина будут Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба - Москва), резервным судьей назначен Иван Сиденков (Санкт-Петербург). За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Кирилл Левников (Санкт-Петербург), помогать ему будет Константин Шаламберидзе (Москва). Встреча пройдет 8 июля на стадионе "Открытие-Арена", начало в 20:30 мск. На всех матчах тура будет работать VAR.