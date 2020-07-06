СМИ: неизвестные ограбили дом бывшего футболиста сборной Франции Рибери

ТАСС, 6 июля. Дом французского полузащитника итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Франка Рибери был ограблен. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание La Repubblica.

Ограбление виллы, находящейся во Флоренции, произошло во время воскресного матча чемпионата Италии "Парма" - "Фиорентина" (1:2). Семья 37-летнего футболиста в тот момент находилась на трибунах, сам игрок провел на поле 65 минут.

Рибери выступает за "Фиорентину" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате Италии 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Ранее полузащитник играл за германскую "Баварию", турецкий "Галатасарай", а также французские "Марсель", "Мец", "Брест" и "Булонь". За сборную Франции Рибери провел 81 матч, забив 16 голов.

В составе "Баварии" Рибери был признан футболистом 2013 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выиграл Лигу чемпионов сезона-2012/13 и Суперкубок УЕФА 2013 года, стал девятикратным чемпионом Германии и шестикратным обладателем Кубка Германии.