Петр Ян сдал три из пяти тестов на коронавирус до боя за титул чемпиона UFC

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россиянин Петр Ян, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), уже сдал три теста на коронавирус до поединка с бразильцем Жозе Альдо. Об этом Ян рассказал ТАСС.

"Да, я сдал три теста [на коронавирус], сейчас мы ждем результатов, я чувствую себя хорошо. Это напрягает, все ограничено. Но с этим столкнулся не только я, все в равных условиях, я знал, куда я еду, - сказал Ян. - Все под контролем".

Бой Ян - Альдо за титул чемпиона UFC в легчайшем весе пройдет 11 июля в Абу-Даби на "Бойцовском острове". UFC проводит турниры с отдельным регламентом безопасности. Согласно ему, все спортсмены сдадут по пять тестов на коронавирус до боя.