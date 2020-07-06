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Бокс

WBA не будет дополнительно дисквалифицировать Беспутина за проваленный допинг-тест

Ранее WBA сообщила, что 29-летний россиянин лишен титула чемпиона мира

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Беспутин не будет дополнительно дисквалифицирован после лишения титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WBA.

"Дополнительного наказания не будет", - заявили в пресс-службе.

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Ранее пресс-служба WBA сообщила, что 29-летний Беспутин лишен титула чемпиона мира, боксер был отстранен на шесть месяцев со дня сдачи допинг-теста, результат которого оказался положительным.

Беспутин сдал допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Обработкой проб занимается лаборатория в Париже. 25 июня стало известно, что допинг-проба "Б" Беспутина показала положительный результат.

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