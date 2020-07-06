WBA не будет дополнительно дисквалифицировать Беспутина за проваленный допинг-тест

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Беспутин не будет дополнительно дисквалифицирован после лишения титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WBA.

"Дополнительного наказания не будет", - заявили в пресс-службе.