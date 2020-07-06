Боксер Бутаев считает, что WBA должна дисквалифицировать Беспутина на два года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Соперник российского боксера Александра Беспутина Раджаб Бутаев считает недостаточным лишение чемпионского титула за положительный результат допинг-теста и предлагает дисквалифицировать Беспутина на два года. Такое мнение Бутаев высказал ТАСС.

В понедельник Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила о лишении 29-летнего Беспутина чемпионского титула в полусреднем весе. Допинг-тест Беспутина после поединка против Раджаба Бутаева, прошедшего 1 декабря 2019 года в Монте-Карло, показал положительный результат. Бой завершился победой Беспутина по очкам. Спортсмен был отстранен на шесть месяцев со дня сдачи допинг-теста.

"На мой взгляд, этого [лишения пояса] мало. [Дисквалификация должна быть] как минимум года два, чтобы в следующий раз [он] не лишал поясов тех, кто реально этого достоин", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе WBA сообщили ТАСС, что Беспутин не будет дополнительно дисквалифицирован.