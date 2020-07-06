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Бокс

Боксер Бутаев остался претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA

Бутаев проведет бой за титул чемпиона мира с победителем пары Йорданис Угас (Куба) - Абель Рамос (США)

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский боксер Раджаб Бутаев остается претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Об этом Бутаев заявил ТАСС.

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"От боя меня никто не отодвигал, - сказал Бутаев. - Поступило несколько предложений от [промоутера Эла] Хэймона. Было принято командное решение, которое даст мне больше возможностей".

Ранее пресс-служба WBA сообщила, что бывший соперник Бутаева Александр Беспутин лишен титула чемпиона мира в полусреднем весе. Допинг-тест Беспутина после поединка против Бутаева показал положительный результат. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. 25 июня стало известно, что допинг-проба "Б" Беспутина показала положительный результат.

Бутаев проведет бой за титул чемпиона мира с победителем пары Йорданис Угас (Куба) - Абель Рамос (США).

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