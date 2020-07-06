Российский боец Ян заявил, что хочет победить Альдо досрочно

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян хочет досрочно победить бразильца Жозе Альдо, чтобы победа не вызывала ни у кого сомнений. Об этом Ян заявил ТАСС.

"Дополнительно мне не нужно себя настраивать, мне хватает то, что он [Альдо] приходит в мою весовую категорию и хочет отобрать мое. Будем биться, это спортивный момент - на кону пояс. Стоит задача победить, но безоговорочная победа - это мощно и всегда приятно. Точки все будут расставлены, победа нокаутом - это жирные точки", - сказал Ян.

Бой Ян - Альдо за титул чемпиона UFC в легчайшем весе пройдет 11 июля в Абу-Даби на "Бойцовском острове". UFC проводит турниры с отдельным регламентом безопасности. Согласно ему, все бойцы сдадут по пять тестов на коронавирус до боя.