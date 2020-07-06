Число положительных результатов тестов на коронавирус среди игроков в НХЛ возросло до 23

ТАСС, 6 июля. Количество тестов, давших положительный результат на коронавирусную инфекцию, у игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), возросло до 23. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее руководство НХЛ объявило о переходе ко второму этапу возобновления сезона. С 8 июня клубам разрешили проводить тренировки, с этого момента тестирование прошли 396 игроков, было проведено более 2900 тестов. Также коронавирусная инфекция была выявлена у 12 игроков, не участвующих во втором этапе. Все заболевшие игроки изолированы.

Ранее портал The Athletic сообщил о множественных случаях заражения коронавирусом в "Сент-Луисе", где играют российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, команда приостановила тренировки до понедельника. Инфекция выявлена у нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса и пяти игроков "Тампы".

Регулярный сезон НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.