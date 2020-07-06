Лакерник: ISU не будет принимать скоропалительных решений по взрослым этапам Гран-при

В настоящее время из-за сложной эпидемиологической обстановки большинство стран остаются закрытыми, из-за чего возможен вариант переноса или отмены некоторых соревнований.

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Международный союз конькобежцев (ISU) не намерен принимать скоропалительных решений по взрослым этапам Гран-при. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ISU Александр Лакерник.

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"Вопрос идет о ближайших стартах, а, к примеру, решение по взрослым Гран-при еще терпит. Оно будет приниматься в начале августа, и сейчас ждать решений по ним не стоит, - заявил Лакерник. - На текущий момент возможно появление решения по юниорским Гран-при, по турнирам серии Челленджер, по тем стартам, которые начинают сезон".

Ранее ISU объявил об отмене этапов юниорского Гран-при по фигурному катанию в канадском Ричмонде, который был запланирован на 26-29 августа, словацком Кошице (2-5 сентября) и японской Иокогаме (16-19 сентября).

Если сезон соревнований в юниорском Гран-при не будет отменен полностью, то первый этап пройдет в Будапеште (9-12 сентября), далее запланированы соревнования в чешской Остраве (23-26 сентября), Ташкенте (30 сентября - 3 октября), Любляне (7-10 октября) и Риге (14-17 октября). Финал Гран-при должен пройти в Пекине 10-13 декабря.