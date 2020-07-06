Боксер Беспутин не будет оспаривать лишение его титула чемпиона мира по версии WBA

В понедельник пресс-служба WBA сообщила, что 29-летний Беспутин лишен титула чемпиона мира, боксер был отстранен на шесть месяцев со дня сдачи допинг-теста, результат которого оказался положительным.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Александр Беспутин не будет оспаривать лишение чемпионского титула в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Эгис Климас.

"Оспаривать нет никакого смысла. Мы сделали все, что в наших силах. Ну раз принимают такие решения, что мы можем сделать?" - сказал Климас.

"Они не смотрели на все наши письма. Я говорил с Сашей, он руки не опустил. Бывает иногда такое, что обвиняют без вины. В следующий раз нужно быть намного бдительнее", - добавил собеседник агентства.

Беспутин сдал допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Обработкой проб занимается лаборатория в Париже. 25 июня стало известно, что допинг-проба "Б" Беспутина показала положительный результат.