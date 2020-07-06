СМИ: "Спартак" и "Краснодар" интересуются футболистом бразильского "Гремио" Бобсином

ТАСС, 6 июля. Бразильский полузащитник Виктор Бобсин попал в сферу интересов футбольных клубов "Спартак" (Москва) и "Краснодар". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calcio Mercato.

По информации портала, два российских клуба входят в список европейских команд, которые заинтересованы в приобретении 20-летнего полузащитника. Помимо "Спартака" и "Краснодара" на Бобсина претендуют испанские "Бетис" и "Вильярреал", итальянские "Удинезе" и "Болонья", португальская "Брага" и "Байер" из Германии.

Бобсин выступает за дубль бразильского футбольного клуба "Гремио". В сборной Бразилии, составленной из игроков не старше 17 лет, полузащитник в 2017 году стал обладателем кубка Южной Америки.