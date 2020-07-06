Бывший футболист "Арсенала" Саного заявил, что им интересуются "Спартак" и "Динамо"

ТАСС, 6 июля. Бывший нападающий лондонского "Арсенала" француз Яя Саного рассматривает варианты продолжения карьеры в "Спартаке" или московском "Динамо". Об этом рассказал сам футболист, комментарий которого приводит журнал France Football .

В сезоне-2019/20 Саного выступал за французскую "Тулузу", он провел 16 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, "Тулуза" заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице и вылетела во второй дивизион. Контракт Саного с французским клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.

"Это [выступление за "Спартак"] может быть хорошей идеей, это обсуждается. Есть и другие клубы, помимо "Спартака", мной интересуется "Динамо". Также существуют варианты во втором английском дивизионе, два-три предложения из Франции, на данный момент я жду итогов переговоров. Предложение из французского клуба может заинтересовать меня сильнее, но я открыт для всех, как только появится хороший спортивный вызов, я отправлюсь в этот клуб", - сказал 27-летний француз.

Права на Саного в течение четырех лет принадлежали лондонскому "Арсеналу", он провел за клуб 20 матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи. Игрок перешел в "Арсенал" из французского "Осера" в 2013 году. Он также выступал в аренде за английские "Кристал Пэлас" и "Чарльтон", нидерландский "Аякс" (Амстердам), в 2017 году перешел в "Тулузу". В составе "Арсенала" футболист стал обладателем Кубка Англии (2014) и Суперкубка Англии (2014).

Выступая за сборную Франции, составленную из игроков не старше 20 лет, Саного стал победителем юношеского чемпионата мира в 2013 году.