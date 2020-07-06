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Летние олимпийские виды спорта

Умер олимпийский чемпион по десятиборью Вилли Холдорф

Бывшему спортсмену было 80 лет
Вилли Холдорф AP Photo/stf
Описание
Вилли Холдорф
© AP Photo/stf

ТАСС, 6 июля. Чемпион Олимпийских игр 1964 года по десятиборью немец Вилли Холдорф скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает агентство DPA.

Причиной смерти Холдорфа стала продолжительная болезнь.

Холдорф завершил карьеру в возрасте 24 лет. После этого он работал тренером по легкой атлетике, под его руководством серебро Олимпийских игр 1968 года в прыжках с шестом завоевал его соотечественник Клаус Шипровский.

В 1970-х годах Холдорф был главным тренером клуба чемпионата Германии по футболу "Фортуна" из Кёльна, а затем стал вице-чемпионом Европы и четвертым на чемпионате мира по бобслею среди мужчин в двойках вместе с Хорстом Флотом.

В 2011 году Холдорф был введен в Зал славы немецкого спорта.

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