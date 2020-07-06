ATP не будет отнимать рейтинговые очки у теннисистов до конца года

ТАСС, 6 июля. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не будет списывать рейтинговые очки до начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

16 марта ATP заморозила рейтинг на время приостановки международного сезона из-за пандемии коронавируса. Первый турнир под эгидой ATP после паузы состоится в Вашингтоне с 14 по 21 августа. Теннисисты заработают очки, если улучшат прошлогодние результаты на оставшихся турнирах, а в случае неудачи сохранят прежнее значение в рейтинговой графе. Исключением станет Итоговый турнир АТР, очки за который будут списаны 9 ноября.

Первое место в рейтинге ATP занимает серб Новак Джокович (10220 очков), второе - испанец Рафаэль Надаль (9850), третье - австриец Доминик Тим (7045), четвертое - швейцарец Роджер Федерер (6630). Лучшим из россиян является Даниил Медведев, идущий пятым (5890), также в список 20 лучших теннисистов входят россияне Андрей Рублев (14-е место; 2234 очка) и Карен Хачанов (15; 2120).