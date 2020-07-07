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Футбол в России

Борьба за выживание. Двумя матчами стартует 27-й тур чемпионата России по футболу

Болельщиков ждут встречи "Тамбов" - "Ахмат" и "Арсенал" - "Крылья Советов"
Футболисты "Арсенала" Александр Довбня и Виктор Альварес Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Футболисты "Арсенала" Александр Довбня и Виктор Альварес
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 7 июля. Две встречи с участием команд из нижней части турнирной таблицы откроют во вторник программу 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Тамбов" в Нижнем Новгороде примет грозненский "Ахмат", а тульский "Арсенал" на своем поле сыграет против самарских "Крыльев Советов".

Встреча в Нижнем Новгороде начнется в 18:30 мск. "Тамбов" и "Ахмат" являются соседями по турнирной таблице - команда из Грозного после 26 игр располагается на 14-м месте с 27 очками, тамбовчане набрали 28 очков и занимают 13-ю строчку. "Тамбов" после возобновления чемпионата потерпел три поражения подряд, но в прошлом туре команда Сергея Первушина на выезде обыграла московский "Спартак" со счетом 3:2. В матче с "Ахматом" хозяевам не поможет полузащитник Валерий Чуперка, который забил мяч в предыдущей встрече, но получил восьмую желтую карточку в сезоне и пропустит игру с прямым конкурентом в борьбе за выживание.

"Ахмат" до ухода на перерыв, вызванный пандемией коронавируса, занимал последнюю строчку в таблице. После паузы команда Игоря Шалимова в трех матчах набрала семь очков, одержав победы над "Крыльями Советов" (4:2) и "Арсеналом" (3:1), а также сыграв вничью с "Сочи" (1:1). В прошлом туре "Ахмат" на своем поле крупно уступил московскому ЦСКА со счетом 0:4. Шалимов точно не сможет рассчитывать в предстоящем матче на травмированного защитника Ризвана Уциева, под вопросом остается участие в игре нападающих Владимира Ильина и Андреса Понсе.

Встреча между "Арсеналом" (31 очко) и "Крыльями Советов" (24 очка) начнется в 20:30 мск, оба клуба после паузы сменили главных тренеров. Самарцы, потерпев два поражения на старте летнего отрезка чемпионата, отправили в отставку Миодрага Божовича. В двух следующих встречах командой руководил Андрей Талалаев, который добился ничейных результатов с московским "Локомотивом" (1:1) и "Ростовом" (0:0). Однако очки набирали и конкуренты "Крыльев Советов", поэтому клуб смог подняться только на предпоследнюю строчку, отставая теперь от 14-го места, позволяющего сохранить прописку в высшем дивизионе, на три очка.

"Арсенал" потерпел три подряд поражения после паузы, руководство клуба приняло отставку Игоря Черевченко, исполнять обязанности главного тренера до конца чемпионата будет Сергей Подпалый. Под его руководством туляки в прошлом туре одержали гостевую победу над московским "Динамо" (1:0) и оторвались от находящихся в зоне вылета "Крыльев Советов" на семь очков. В случае победы "Арсенал" может подняться с 10-го места на шестое. В составе тульской команды в каждом матче после перерыва отличается Евгений Луценко, который уже имеет в активе 13 голов и делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата с Сердаром Азмуном из петербургского "Зенита".

Не поможет "Арсеналу" в предстоящем матче защитник Кирилл Комбаров, получивший красную карточку во встрече с "Динамо". Под вопросом остается участие в игре защитника Гии Григалавы и полузащитника Горана Чаушича. "Крылья Советов" из-за дисквалификации потеряли крайнего защитника Владимира Полуяхтова. Два центральных защитника Тарас Бурлак и Мехди Зеффан получили повреждения, они могут пропустить игру, как и полузащитник Максим Канунников.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит26195256-1462
2Локомотив26147536-2649
3Краснодар25129442-2745
4Ростов26127743-4643
5ЦСКА26127735-2643
6Уфа26712719-2133
7Спартак26951229-3032
8Динамо2588921-2732
9Урал26881033-4532
10Арсенал26941330-3531
11Сочи26791038-3130
12Рубин26791015-2530
13Тамбов26841432-3528
14Ахмат26691124-3727
15Крылья Советов26661426-3624
16Оренбург26651526-4423

 

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