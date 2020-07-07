СМИ: Рангник займет в "Милане" посты главного тренера и технического директора

ТАСС, 7 июля. Немецкий специалист Ральф Рангник будет совмещать в итальянском футбольном клубе "Милан" посты главного тренера и технического директора. Об этом сообщает издание The Guardian.

По информации источника, Рангник достиг соглашения по контракту с руководством "Милана" и приступит к работе с командой со следующего сезона. В феврале 62-летний специалист подписал с клубом предварительный договор. Отмечается, что Рангник будет совмещать должность главного тренера с работой техническим директором. Последнюю должность на данный момент занимает Паоло Мальдини, контракт которого истекает летом 2022 года.

Главным тренером "Милана" в настоящее время является Стефано Пиоли. Он был назначен на должность в октябре прошлого года. "Милан" за восемь туров до конца чемпионата занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Команда отстает от зоны еврокубков на два балла.

Рангник дважды возглавлял "Лейпциг" (2015-2016, 2018-2019). С июля 2012 года по июнь 2019 года он работал спортивным директором клуба. Также Рангник был главным тренером в немецких "Шальке", "Хоффенхайме", "Ганновере" и "Штутгарте". Вместе с "Шальке" он выиграл Кубок Германии и завоевал серебряные медали национального первенства.