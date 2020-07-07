От Олимпиады до большой политики. Самая популярная фигуристка США продолжает удивлять

Сейчас на крупнейших турнирах после соревнований фигуристок-одиночниц во время церемонии награждения почти в 100% случаев поднимают российский флаг. А то и не один. А то и все три. Так, конечно же, было далеко не всегда. На стыке веков в женской одиночке в тренде было звездно-полосатое: до 2010 года американки поднимались на олимпийский пьедестал на восьми Играх кряду, четыре раза — на высшую его ступень. В то время лидеры сборной США были кем-то вроде рок-звезд. О них просто невозможно было не говорить. Они либо много и красиво побеждали, либо жестоко конфликтовали и толком даже не пытались это скрывать. Самой яркой из них, без сомнений, была Мишель Кван. Хоть до олимпийского золота так и не добралась, да и в скандалах замечена не была. Болельщики любят ее за другое. Кто-то — за 30 золотых медалей, включая пять побед на чемпионатах мира и рекордные девять — на национальном уровне. Кто-то — за то, что до сих пор в США и близко нет фигуристки с сопоставимым количеством наград и регалий (да и в мире, будем честны, их не так уж и много). Кто-то — за почтенную 15-летнюю соревновательную карьеру. Здесь некоторые наверняка ждали ремарки "по современным меркам", но ее не будет, потому что это давно уже стало редкостью. Возможно, есть и те, кто восхищается ее потрясающей коммерческой активностью. Вряд ли будет ошибкой назвать Мишель одной из самых высокооплачиваемых фигуристок планеты, и призовые далеко не главный источник ее доходов. Ведущие мировые бренды "дрались" между собой, чтобы заполучить ее, а потенциальные сделки оценивались в миллионы долларов.

Описание Мишель Кван, 1997 год © AP Photo/Koji Sasahara

У нее, кажется, просто не было шансов остаться на задворках. Людям во все времена нужны были примеры преодолений и непременных взлетов после падений. Кван соответствовала этому образу, как никто другой. "Надеюсь, я оставила отпечаток в сердцах людей и смогла стать положительным примером для многих, — говорила она. — Сама я бы так описала свой путь: каким бы он ни был, грустным или радостным, я никогда не боялась показывать эмоции. Чувствую, что люди, прошедшие его со мной, пережили много эмоциональных моментов, и оглядываясь назад, можно сказать, что я была частью их жизни". Как и полагается в таких историях, дорога Кван в спорт была... Нет, не непростой. Скажем так, она не была ровной. Семья эмигрантов из Гонконга, дорогостоящее хобби, недостаток денег на оплату льда — стартовый набор из категории неидеальных. Серьезные тренировки у Мишель начались аж в восемь лет — очень поздно, которое уже совсем скоро трансформируется в "беспрецедентно рано". В 1991-м она попадает в руки великого тренера Фрэнка Кэррола, а уже в олимпийском 94-м финиширует сразу после Тони Хардинг на самом скандальном чемпионате США в истории. Том самом, на котором бывший муж Хардинг "устранил" фаворитку Нэнси Кэрриган, ударив ее трубой по колену прямо в подтрибунном помещении арены и фактически лишив ее шансов попасть в сборную на Игры в Лиллехаммере. Тогда 13-летняя Кван должна была дебютировать на Олимпиаде, но Ассоциация фигурного катания США посчитала, что оставлять Кэрриган без Игр по-человечески неправильно. Говорят, рассматривался вариант с отцеплением Хардинг от сборной, но та пригрозила местным чиновникам судом. Кэрриган все же успела восстановиться к Играм. В Лиллехаммере она была монументальной, иначе и не скажешь. Хардинг — потерянной. Чемпионка Оксана Баюл — близкой к совершенству во всех отношениях. А Кван — запасной.

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По мере взросления Мишель стремительно прогрессировала во всем. Она владела всеми тройными прыжками, кроме акселя, что для того времени было элитным арсеналом, а высокое качество непрыжковых элементов служило подушкой безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Неофициально Кван считается королевой спиралей — кстати, именно она вернула в женскую одиночку позабытую на десятилетия спираль Шарлотты, которую, к примеру, очень часто можно встретить в программах олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Но наибольшую известность она приобрела как непревзойденная "катальщица". Бесшумное скольжение, мастерство презентации программ, слезы на глазах судей — для многих фигуристов последующих поколений Кван — артистическое совершенство. И судя по всему, это надолго. Высокая вторая оценка позволяла ей оставаться в топе, даже когда ее технический контент начал устаревать. На Олимпиаде-1998 она была явным фаворитом и лидировала после короткой программы. На 15-летнюю Тару Липински, даже несмотря на более сложный прыжковый набор, мало кто ставил. В произвольной Кван прыгнула семь тройных — беспрецедентный уровень для эпохи, в которой о чистых четверных лутцах мечтали даже мужчины. Только Липински сделала столько же и объехала более опытную соперницу на голой технике. Вкладывавшая душу в каждый жест Кван своим катанием выгодно отличалась от Липински, нескрываемым детским восторгом встречавшей буквально каждый чистый элемент, но спорт есть спорт. Удивительно, но по какой-то причине тогда разговоров про "девочек-попрыгушек" было поменьше, чем сейчас. Хотя Липински до сих пор самая юная олимпийская чемпионка в истории женского одиночного катания.

Описание На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, 2002 год © AP Photo/J. David Ake

Получив болезненный щелчок по носу, Кван все же не оставила попыток добыть недостающее олимпийское золото. В промежутке перед следующими Играми она выиграла три из четырех чемпионатов мира, причем тогда ее основными конкурентками были россиянки Ирина Слуцкая и Мария Бутырская. Наверняка многие в те годы ожидали чисто политического противостояния, но его не случилось. Более того, Слуцкая говорила, что они с Кван "как сестры", а на Олимпийских играх 2002 года считала свою соперницу достойной победы. Это, если что, те самые Игры, где Слуцкую оставили без главного титула в карьере. После ошибки Кван, оставившей ее с бронзой, фокус был смещен в сторону другой американки — Сары Хьюз. Она в итоге и победила. Солт-Лейк-Сити, что поделать. И даже тогда Кван не опустила рук. В ее карьере могла случиться и третья Олимпиада. Она прошла специальный отбор на Игры-2006 и даже прилетела в Турин, но на одной из тренировок получила травму — пришлось сниматься. С того момента Кван в соревнованиях не участвовала.

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После фактического завершения карьеры (официального болельщики так и не дождались) она решила восполнить пробелы в образовании. С восьмого класса школы Мишель пришлось перейти на домашнее обучение, чтобы не пропускать тренировки, а учебу в Калифорнийском университете пришлось забросить из-за соревновательной карьеры. В 2006-м она все же возвращается к учебе — переводится в университет Денвера на факультет международных отношений и политологии. Долго ждать оказии применить на практике профильные знания не пришлось — в том же году госсекретарь США Кондолиза Райз назначила ее на символический пост посла общественной дипломатии. Должность по большей части формальная: Кван занималась пропагандой "американских ценностей среди молодежи и любителей спорта" и в рамках выездной кампании даже успела побывать в России — в 2007-м знаменитую фигуристку принимал Волгоград. Она продолжила работу и при Бараке Обаме, причем тогда круг ее полномочий расширился. В те годы она плотно сотрудничала с вице-президентом Джозефом Байденом и госсекретарем Хиллари Клинтон, и это фактически открыло ей дорогу в большую политику. Когда Клинтон выдвинула кандидатуру на президентские выборы — 2016, Кван вошла в ее команду. В штабе бывшего госсекретаря Мишель занимала пост директора, помогала в продвижении заявки Клинтон среди населения, а также занималась поиском сторонников в кругах селебрити. Работавшие с Кван отмечали, что ее значимость для предвыборной кампании Клинтон было сложно переоценить. Ее коммуникативные навыки, непререкаемый авторитет в обществе и статус одной из самых популярных спортсменок мира даже спустя многие годы после завершения карьеры говорили сами за себя.

Описание Мишель Кван, 2010 год © EPA/YNA